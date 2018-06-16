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Fotoğraf çekmek için girdiği ırmakta boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Fotoğraf çekmek için girdiği ırmakta boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bir kadın, fotoğraf çekmek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu.

Yıldız Daldan (22) piknik için komşularıyla Celal Bayar Parkı'na gitti. Piknik alanının yanından geçen Kızılırmak'a fotoğraf çekmek için giren Daldan, ayağının kayması sonucu suda çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi Daldan'ı ırmaktan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Daldan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
bahşili boğulma kırıkkale Kızılırmak

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