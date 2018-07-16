Fotoğraf çekmek için vagonun üzerine çıkan çocuk akıma kapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerine çıktığı vagondan, akıma kapılarak aşağıya düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Yarımay (14), cep telefonuyla fotoğraf çekmek için Gölbaşı Tren İstasyonundaki bir vagonun üzerine çıktığı sırada elektrik tellerine temas etti.

Akıma kapılarak vagondan düşen Yarımay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yarımay'ı Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yarımay, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

