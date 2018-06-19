Fotoğraf çektirirken uçuruma düştü karnındaki bebeğiyle öldü

Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal ve karnındaki bebeğin cesetleri düştüğü yerden sedyeye alındı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) görevliler sevk edildi.

Aysal'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- "Çok üzücü bir olay"

SAR Arama Kurtarma Ekibi üyesi İbrahim Mete Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesedin düştüğü alanı drone yardımıyla tespit ettiklerini söyledi.

Dört farklı noktadan halatlarla cesede ulaştıklarını belirten Kaplan, "Çok üzücü bir olaydı. Anne ve bebeği ayrı yerlerdeydi. Cesetlerin ikisini toparladık ve torbaya koyduk. Kelebekler Vadisi'nde belirli yerler var, o yerlerin geçilmemesi gerekiyor. Bu olay da belirli noktalar geçilmiş bir olaydı. İnsanların tedbirli olması gerekiyor." diye konuştu.

UMKE Fethiye Sorumlusu Mehmet Tufan Aydın ise operasyonun 8 saat sürdüğünü ifade etti.

