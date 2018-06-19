HABER

Fotoğraf çektirirken uçuruma düştü karnındaki bebeğiyle öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 03:02 | Son Güncelleme

Kelebekler Vadisi'nin üst tarafındaki kayalıklardan eşine poz verirken düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den eşiyle Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, vadiyi izlemek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti.

Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıkarak eşine poz verdi.

Eşi fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybeden Aysal, yaklaşık 250 metre yükseklikten düştü. Eşinin, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören adam ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) görevliler sevk edildi.

Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal ve karnındaki bebeğin cesetleri düştüğü yerden sedyeye alındı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.

Aysal'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- "Çok üzücü bir olay"

SAR Arama Kurtarma Ekibi üyesi İbrahim Mete Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesedin düştüğü alanı drone yardımıyla tespit ettiklerini söyledi.

Dört farklı noktadan halatlarla cesede ulaştıklarını belirten Kaplan, "Çok üzücü bir olaydı. Anne ve bebeği ayrı yerlerdeydi. Cesetlerin ikisini toparladık ve torbaya koyduk. Kelebekler Vadisi'nde belirli yerler var, o yerlerin geçilmemesi gerekiyor. Bu olay da belirli noktalar geçilmiş bir olaydı. İnsanların tedbirli olması gerekiyor." diye konuştu.

UMKE Fethiye Sorumlusu Mehmet Tufan Aydın ise operasyonun 8 saat sürdüğünü ifade etti.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar varAydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralıHakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD AKUT Umke düşme Fethiye hamile kadın Kelebekler Vadisi Muğla

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın teknoloji programında komik görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında komik görüntü

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.