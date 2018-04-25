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Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğrafçılar Derneği tarafından düzenlenen ’Her şey çocuklar için’ fotoğraf sergisi açıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğrafçılar Derneği tarafından düzenlenen ’Her şey çocuklar için’ fotoğraf sergisi açıldı. Pazar gününe kadar açık kalacak olan fotoğraf sergisinin geliri ise ihtiyaç sahibi bir okula bağışlanacak.
Salihli Fotoğrafçılar Derneği (SALFOD) tarafından düzenlenen ’Her şey çocuklar için’ adlı fotoğraf sergisi kent Müzesi’nde açıldı. 35 fotoğraf sanatçısının Türkiye’nin değişik bölgelerinden resimlediği 55 eserin yer aldığı serginin açılış konuşmasını yapan SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez, kendilerinin konusunun sadece fotoğraf olduğunu söyledi. İnsanların fotoğraf denildiği zaman biraz daha kapsamlı bakmak zorunda olduğunu ifade eden Dönmez “Çünkü fotoğraf kişinin kendi ahlakını, karakterini, düşüncelerini, duygularını yansıtabildiği görsel bir sanattır” dedi. Dönmez, sergide dernek üyelerinin İzmir’den, Urfa’ya kadar çekmiş olduğu fotoğrafların yer aldığını belirtti.
Serginin anlamlı olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, “Serginin adı, her şey çocuklarımız için. Bir eğitimci olarak, hem sergi, hem de serginin ihtiyaç sahibi bir okula bağışlanacak olması beni duygulandırdı” diye konuştu.
SALFOD üyelerinin bu faaliyetini tebrik eden Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise, “Bugün burada açılacak olan fotoğraf sergisi çocuklar üzerine bir sergi, bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sergi amacına ulaşır” dedi.
Konuşmaların ardından sergi, Kaymakam Turgutlu Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve Ali Rıza Ünveren, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile dernek üyeleri tarafından açıldı.
Protokol üyeleri daha sonra sergiyi gezerken, serginin ise Pazar gününe kadar açık kalacağı ve sergiden elde edilecek gelirin ise ilçedeki ihtiyaç sahibi bir okula bağışlanacağı belirtildi.

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

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Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
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Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
3 / 7

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
4 / 7

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
5 / 7

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
6 / 7

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
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Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak

Fotoğraf sergisinin geliri okula bağışlanacak
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