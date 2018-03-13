Fotoğraf severler konferansta buluştu

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi İletişim Paylaşım Çalışma Grubu’nun açtığı “Dijital Fotoğrafçılık Kursu” kapsamında fotoğrafçılık üzerine alanında uzman hocalar tarafından kursiyerlere konferanslar devam ediyor.
Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde verilen “Digital Fotoğrafçılık” eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğrafçılık sunumların bu haftaki konuğu Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber oldu.
Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu konferans salonunda gerçekleşen "Sözün Göze değdiği An O An" fotoğraf sunumu programına Malatya Basın Yayın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Basın Yayın Bölümü Öğretim Görevlisi Aytekin Erbaş, Digital Fotoğrafçılık kursiyerleri ve fotoğraf severler katıldı.
Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, “Gözün Söze Değdiği An, O An” konulu fotoğraf sunumunda, son 5 yıllık fotoğraf öyküsünü, 7 ayrı bölümde fotoğraf severler ile paylaştı.
Berber, sunumun ikinci bölümde fotoğrafçılara tavsiyelerde bulundu.
Program sonunda Dijital Fotoğrafçılık Kurs Eğitmeni Ramis Akar tarafından Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber’e plaket takdim edilirken, katılımcılar ve kursiyerler Ahmet Berber’e çeşitli sorular yöneltip sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.
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