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Fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 07:29 | Son Güncelleme

Oltu’da Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 3.

Fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Oltu’da Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.
Oltu Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına lise ve üniversiteden öğrenciler, en fazla 3 adet olmak üzere “doğa, mekan ve insan” konularıyla fotoğraflarını göndererek yarışmaya katıldılar.
Oltu Kaymakamı Şenol Turan Başkanlığında ve basın temsilcileri Dursun Murat Aydın, Murat Yıldız ve Erkan Erdoğan’dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan oylamada birinci olan fotoğraf seçildi.
Elemenin yapıldığı fotoğraflar arasından son üçe kalan fotoğraflara, her bir seçici kurul üyesinin 10 üzerinden değerlendirme yaptığı fotoğraflardan 35 puan alan Erzurum Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Batuhan Aydın, ‘Yaşamak İçin’ adlı fotoğrafının birinci olmasıyla profesyonel fotoğraf makinesi ödülünün sahibi oldu.
Yarışmada, Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Bülbül ‘Yaşlılık’ adlı fotoğrafıyla ikinci olarak tablet ödülü kazanırken, üçüncü ise Oltu Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Çağrı Dedeağagil’in, ‘Günebakan’ adlı fotoğrafı olarak çeyrek altın kazandı.
Ödüller, ilerleyen günlerde Oltu Kaymakamlığı’nda düzenlenecek bir törenle sahiplerine teslim edilecek.

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