Fotoğrafçılar Sultan Sazlığı’nda buluştu

Büyükşehir Belediyesi’nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Kayseri’nin en güzel alanlarından olan Sultan Sazlığı’nda yapıldı. Uygulama gezisine katılanlar Sultan Sazlığı’nın birbirinden güzel fotoğraflarını çekti.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi yapılmaya devam ediyor.

Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi’ne katılanlar her ay Kayseri’nin farklı bir güzelliğini görme şansı buluyor. Bu hafta sonu da fotoğraf eğitimine katılanlar Sultan Sazlığı’nda hem fotoğraf çektiler, hem de fotoğrafçılık hakkında bilgiler aldılar.