Fotoğrafçılar Sultan Sazlığı’nda buluştu

Büyükşehir Belediyesi’nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Kayseri’nin en güzel alanlarından olan Sultan Sazlığı’nda yapıldı. Uygulama gezisine katılanlar Sultan Sazlığı’nın birbirinden güzel fotoğraflarını çekti.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi yapılmaya devam ediyor.
Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi’ne katılanlar her ay Kayseri’nin farklı bir güzelliğini görme şansı buluyor. Bu hafta sonu da fotoğraf eğitimine katılanlar Sultan Sazlığı’nda hem fotoğraf çektiler, hem de fotoğrafçılık hakkında bilgiler aldılar.
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı
Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum