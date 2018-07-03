Fotoğrafçıların doğal stüdyosu: Pamukkale

Denizli Fotoğrafçılar Odası Başkanı İbrahim Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarını birleştiren çiftlerin güzel anlarını ölümsüzleştirmek için doğal ve tarihi mekanları tercih ettiklerini, Pamukkale ve Salda Gölü'nün bu anlamda gözde mekanlar olduğunu belirtti.

Gelin ve damatların dış çekim için tarihi ve doğal ortam tercihinde ilk sıraya yer verdiği Pamukkale, genç çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan.

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve tarihiyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Pamukkale, yabancı turistlerin yanı sıra dünya evine girecek çiftlerin ise bu eşsiz güzellik karşısında fotoğraf çektirmek için tercih noktası haline geldi.

Dünya evine giren her 10 çiftten 9'unun Pamukkale'de dış çekim yaptırdığına dikkati çeken Karabacak, "Çiftlerimiz Türkiye'nin doğal fotoğraf stüdyosu olarak bilinen Pamukkale'ye gelerek en mutlu anlarını burada ölümsüzleştiriyorlar. Dünyaca ünlü travertenler fotoğraf tutkunlarının yanı sıra evlenen genç çiftler için de unutulmaz bir görsellik sunuyor." dedi.

Damat İbrahim Şanlıalp, Pamukkale'de nişanlısına evlilik teklifinde bulunduğunu, en mutlu anlarının fotoğraflarını çektirmek için de burayı tercih ettiklerini söyledi.

Şanlıalp, "Düğün yapan gelin ve damat adayları hep buraya gelir. Sadece onlar değil dünyanın dört bir tarafından turistler buraya akın ediyor. Bizde bu mutlu günümüzde bu cennetin köşesinde fotoğraf çektirmek istedik." dedi.

Gelin Elif Gül Şanlıalp ise "Burası sürekli ziyaret ettiğim bir yer. Burada fotoğraf çektirmeyi çok istiyordum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hayatımızın unutulmayacağı günlerinden bir tanesini burada ölümsüzleştirdik. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kentte fotoğrafçılık yapan Emrah Varol ise çiftlerin düğün ve nişan öncesi fotoğraf çektirmek için çok güzel bir fon oluşturması nedeniyle Pamukkale'yi tercih ettiğini söyledi.

