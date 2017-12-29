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Fotoğraflar// Abdullah Gül: Aslında o KHK'yı ben sahiplendim

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:24 | Son Güncelleme 35 dakika önce

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