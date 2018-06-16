Fotoğraflar // AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak Yenikapı'da yapılacak miting ile ilgili konuştu

Haber: Taner YENER - Murat SOLAK / İstanbul, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Biz bu alanlarda milyonları buluşturduk. Yarın da inşallah çok güçlü bir şekilde İstanbul'daki vatandaşlarımızı alanda buluşturacağız" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Miting alanda incelemelerde bulunan Şenocak, burada yapılan hazırlıklarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜVENLİK NOKTALARI VE BİRÇOK ALANDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Şenocak konuşmasında, "Yarın inşallah çok güzel bir günü, tarihe tekrar not düşülecek bir günü beraber yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm vatandaşlarımızın bir arada olacağı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Sahada her ayrıntı düşünüldü. Gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çok güçlü bir saha ekibi var. Sağlık alanından, diğer ihtiyaç alanlarına kadar, özellikle engelli kardeşlerimizin rahat edebilmesi için oluşturduğumuz özel alanlardan tutun da güvenlik noktaları ve birçok alanda ciddi çalışmalar yapılıyor. Yarın buraya gelecek vatandaşlarımızın rahat şekilde ulaşımlarının sağlanması ve geliş gidiş noktasında yapılan çalışmaları da önemsedik. Yarın ulaşım ihtiyacı noktasında gemi, metro, metrobüs ve diğer ulaşım kanallarıyla bütün çalışmalarımızı tamamladık. 39 ilçemizden buraya gelecek tüm vatandaşlarımızın geliş gidiş altyapıları hazırladık" diye konuştu.