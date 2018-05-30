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Fotoğraflar // Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

   

Fotoğraflar // Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştu

Fotoğraflar // Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştuFotoğraflar // Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştuFotoğraflar // Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştuFotoğraflar // Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştu

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