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/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA -İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu

Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA -İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

(FOTOĞRAF)

/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu

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