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fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

   

fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun

fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursunfotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun

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