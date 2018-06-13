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Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

   

Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiFotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiFotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiFotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

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