HABER

Fotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

 İzmir İl Emniyet Müdürü Ev Hapsinde Bulunan Rahip  Andrew Brunson'un evinin önünde güvenlik önelemi alan polisleri ziyaret etti   İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Işılay Saygın Sokağında ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson'un evinin çevresinde güvenlik önlemi alan polisleri ziyaret etti.

Fotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Uğur CAN/İZMİR (DHA) - İzmir İl Emniyet Müdürü Ev Hapsinde Bulunan Rahip Andrew Brunson'un evinin önünde güvenlik önelemi alan polisleri ziyaret etti

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Işılay Saygın Sokağında ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson'un evinin çevresinde güvenlik önlemi alan polisleri ziyaret etti. Özel Harekat Polisleriyle bir süre sohbet eden Hüseyin Aşkın polislere başarılar diledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Fotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİFotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİFotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİFotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Aydilge, longoz ormanlarında çöp topladıAydilge, longoz ormanlarında çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.