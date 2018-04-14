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’Fotoğraflarla Kütahya Çini’ sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ’UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Fotoğraflar Kütahya Çini’ konulu sergi, halkın beğenisine sunuldu.Dernek üyeleri tarafından çekilen bir birinden ilginç 40 fotoğraf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Serginin açılış töreninde konuşan Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı İsmail Tunçalp, Kütahya çinisinin artık UNESCO tarafından da bilinip tanındığını dile getirdi.Dernek olarak Kütahya’nın tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Tunçalp, bu hususta belediye ile işbirliği yaptıklarını anlattı.Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da, Kütahya’nın bir süre önce UNESCO tarafından ’Zanaat ve Halk Sanatları Alanı’nda Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildiğini belirterek, "Şehrimizin bu ağa girmesi kolay olmadı.

’Fotoğraflarla Kütahya Çini’ sergisi

Kütahya Belediyesi ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ’UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Fotoğraflar Kütahya Çini’ konulu sergi, halkın beğenisine sunuldu.
Dernek üyeleri tarafından çekilen bir birinden ilginç 40 fotoğraf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Serginin açılış töreninde konuşan Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı İsmail Tunçalp, Kütahya çinisinin artık UNESCO tarafından da bilinip tanındığını dile getirdi.
Dernek olarak Kütahya’nın tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Tunçalp, bu hususta belediye ile işbirliği yaptıklarını anlattı.
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da, Kütahya’nın bir süre önce UNESCO tarafından ’Zanaat ve Halk Sanatları Alanı’nda Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildiğini belirterek, "Şehrimizin bu ağa girmesi kolay olmadı. Çünkü dünyada 2 milyonun üzerinde şehir olduğu düşünürsek, Kütahya’nın şu şehirlerin arasında 37. olarak girmesi çok büyük başarıdır. Bu başarı tek başına kazanılan bir başarı değildir. Başta sanatçılarımız olmak üzere herkesin katkısı var. Bu sanatın devam etmesi gerekiyor. Sanatçıya ve zaatçıya sahip çıkılması gerekiyor. Bu anlamda, belediyemiz ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği güzel bir adım atmış oldu" diye konuştu.
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı İsmail Tunçalp tarafından ’hayırlı olsun’ temennisi ile açılan serginin, bir hafta süreyle gezilebileceği belirtildi. (EFE)

’Fotoğraflarla Kütahya Çini’ sergisi

’Fotoğraflarla Kütahya Çini’ sergisi

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