Fotoğraflarla Osmanlı'nın köklerine yolculuk

Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker'in üstlendiği, tasarımını ise Yeşim Demir Pröhl'ün yaptığı sergide, Bursa, Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerinin Hoca Ali Rıza, Sururili Ahmed Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmed Emin gibi dönem­in önde gelen isimleri tarafından çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Şimdi Ömer M. Koç Koleksiyonu'nda yer alan, dönemin insanlarını, manzaralarını ve anıtlarını belgeleyen fotoğraflar, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından "Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)" adlı sergi ile meraklılarına sunuluyor.

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - 2. Abdülhamid'in 1886 yılında Söğüt civarı için verdiği keşif gezisi talimatı sonucu hazırlanan ve Almanya şansölyesi Otto von Bismarck'a gönderilen üç adet fotoğraf albümü, Osmanlı'nın köklerine ışık tutuyor.

Ersoy, söz konusu albümlerin yalnız olmadığını belirterek, "İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu'nda, yani eski Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nde bu albümlere benzeyen 9 tane daha kopya bulduk. Bunların çok daha büyük bir projenin parçası olduğu ortaya çıkıyor. Bu projeyi de şöyle tanımlayabiliriz; imparatorluğun köklendiği topraklara, yani Söğüt ve civarına Sultan Abdülhamid'in düzenlemiş olduğu resmi bir keşif gezisi belgeleri bu albümler. Bu fotoğraflarla birlikte bölgenin gelişmesine ve tarihine dair ciddi, kapsamlı bir sürü rapor ve harita hazırlanmış, resimler yapılmış. Bütün bu paketi bir şekilde sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albümlerin geçen yıl Bismarck Kütüphanesi'nden Ömer Koç Koleksiyonu'na geçtiğini aktaran Ersoy, sergi için ciddi bir arşiv araştırması yaparak, hazırlanan albümlerin nedenlerine ve içeriklerine odaklandıklarını dile getirdi.

Serginin küratörlerinden Ahmet Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi aracılığıyla aslında bir şekilde Osmanlı yol hikayesi anlattıklarını söyledi.

Keşif gezisinin rotasına uygun olarak hazırlanan sergide ise bu albümler, döneme ait farklı koleksiyonlardan fotoğraf, video ve belgelerle güçlendiriliyor.

Albümlerin arka planını ve albüm için oluşan beklentileri araştırdıklarını anlatan Ersoy, albümler sayesinde Osmanlı'nın o günkü yapısına dair ciddi ipuçları elde edildiğini aktardı.

Ahmet Ersoy, 2. Abdülhamid'in, keşif gezisiyle bir belgeleme çalışması yaptırmayı amaçladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hem Sultan'ın kendisi hem Osmanlı entelektüelleri ve bürokratları arasında, imparatorluğun aşiret ve etnik kökenlerine dair yeni bir ilginin doğmaya başladığını görüyoruz. Bu aslında ideolojik bir araç. Yani imparatorluğu nasıl bir arada tutabiliriz, bunun önemli belirleyici, tanımlayıcı unsurları nelerdir? Bunlar üzerinden ortaya çıkmış yeni bir merak. Abdülhamid'in yaptırdığı da kendi resmi fotoğrafçıları ve ressamlarından 10 kişilik bir ekibi toplayıp bu bölgeye keşif gezisi düzenlemek."

- Anadolu'nun etnografik olarak ilk belgelenişi

Anadolu'nun etnografik olarak ilk defa bu projeyle kapsamlı bir şekilde belgelendiğini vurgulayan Ersoy, o günlerde görsel tarih anlayışının oluşmaya başladığının bir delili olarak söz konusu albümlerin gösterilebileceğini ifade etti.