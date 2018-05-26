Fotoğraflarla: Plastik atıkların pençesindeki deniz canlıları

National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı.

Plastik atıklara takılan ya da onları yutan deniz canlıları, başlıca risk grubunu oluşturuyor.

Derginin Haziran sayısından hafızalara kazınan fotoğrafları derledik:

Fotoğraftaki leylek, İspanya'daki bir katı atık sahasında plastik torbaya takılmış.

Neyse ki leylek şanslıydı. Fotoğrafı çeken sanatçı onu torbadan kurtarıp serbest bıraktı.

Gemi enkazlarından kalanlar aşınarak yok olabiliyor ama plastikler doğada kalıyor. Dolayısıyla bir plastik torba birden fazla canlının ölümüne neden olabilir.

İspanya'nın Akdeniz kıyılarındaki bu deniz kaplumbağası eski bir plastik balıkçı ağına takılmış.

Kaplumbağa boynunu uzatıp suyun üzerinden hava alabilecek durumda ama eğer fotoğrafçı onu özgür bırakmasaymış, ölecekmiş.

Denizlerin en büyük canlıları arasındaki kaplumbağalar için balıkçı ağları büyük bir tehdit oluşturuyor.