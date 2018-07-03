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FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

Fatih Portakal'ın yokluğunda FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun, basketbolda olmayan kırmızı kart uygulamasını varmış gibi söyledi.

Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal'ın tatile çıkmasıyla yerine Gülbin Tosun geldi.

GÜLÜMSETEN ANLAR

Tosun, bu akşam yayınlanan haber programında sunduğu spor haberinde komik bir gafa imza attı.

Filipinler ile Avustralya arasında oynanan basketbol maçını sunan Tosun, 13 sporcunun maçtan diskalifiye edilmesini "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi." şeklinde sundu.

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Fox Fox TV Gülbin Tosun

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