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Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

Fox Haber Ankara Temsilcisi Gazeteci Sedat Bozkurt'un görevine son verildiği iddia edildi. Bozkurt, 2007’den Fox Haber'de görev yapıyordu. Bozkurt'un yerine FOX TV 'nin Ankara haber müdürlüğüne Tülay Öçten getirildi.

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

2007’den bu yana Fox Haber Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Gazeteci Sedat Bozkurt'un görevine son verildi.

Gazeteci Ünsal Ünlü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bozkurt'un işine dün akşam itibarıyla son verildiğini öne sürdü.

İşte o tweet:

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Bazı kaynaklar ise; Bozkurt'un emekliliğini isteyerek kanalla anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını, Bozkurt'un yerine FOX TV 'nin Ankara haber müdürü Tülay Öçten getirildiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Fox TV Sedat Bozkurt Fox Haber Ankara Temsilcisi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fox tan alınan vergilerde en az 3 kat arttırılsın. Bu amerikan malları yıllardır halkı kışkırtmaktan başka bir şey yapmıyor. adına da basın özgürlüğü diyor.
@negromer Hadi lan ordan. Eleştirmek kışkırtmak mı oluyor. Senin gibi Erduvana koşulsuz şartsız itaat mı etsin istiyorsun herkes.
Bu günden itibaren bu kanalı protesto ediyorum
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