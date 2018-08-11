Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

2007’den bu yana Fox Haber Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Gazeteci Sedat Bozkurt'un görevine son verildi.
Gazeteci Ünsal Ünlü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bozkurt'un işine dün akşam itibarıyla son verildiğini öne sürdü.
İşte o tweet:
Bazı kaynaklar ise; Bozkurt'un emekliliğini isteyerek kanalla anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını, Bozkurt'un yerine FOX TV 'nin Ankara haber müdürü Tülay Öçten getirildiğini aktardı.
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'
Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!
Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!
Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 3 yorum