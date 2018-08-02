FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anıtkabir ziyaretinde karşılaştı. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın omuz omuza çarpıştığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Fatih Portakal ise, Twitter hesabı üzerinden görüntüler hakkında açıklamadalarda bulundu.
Erdoğan'ın seçim yapmak zorunda kalacağını söyleyen Portakal, şu açıklamaları yaptı;
Bu yolumdan çekil omuzlaşması olmus! Birkaç ay önce de grupta yer kaosu yaşanmıştı. Böyle giderse #CBErdoğan seçim yapmak zorunda kalacak. Damat mı, şahin bakan mı?
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