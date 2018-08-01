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FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden, Hakkari'de PKK tarafından Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayına sert tepki gösterdi.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden PKK'ya sert tepki gösterdi. Portakal, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı;

Ne denebilir ki -çok şey denir de- 11 aylık bebeği ve annesini şehit eden yaratıklara! Sizin cezanız ya oralarda ölmek, ya da öldürülmek.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'de Astsubay eşini ziyaretten dönerken terör örgütü PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Sivas'ta tören düzenlendi. Eşi ve çocuğu şehit edilen Astsubay Serkan Karakaya oğlunu son görüşünü anlattı. Astsubay Karakaya, "Bedirhan öpmeyi bilmezdi pek, öpmeyi öğrenmiş. sürekli beni öptü." dedi.

TÖRENE ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi.


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Anahtar Kelimeler:
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