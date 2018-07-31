FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden YKS sonuçlarına dair istatistikleri sert bir şekilde eleştirdi.
Ünlü sunucu, Twiiter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sorun nerede? Öğrenmek icin sıralara oturtulan öğrencilerde mi, yoksa görevi öğretmek olan öğretmenlerde mi? Zincirin son halkasi bu sonuçlar. Aslında tüm eğitim zinciri sağlam degil!' ifadelerini kullandı.
Öte yanda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarına dair istatistikleri de yayınladı. Buna göre öğrenciler, AYT'de 40 sorunun yöneltildiği matematikte 3.9 ortalama yaptı. 24 soru sorulan Türk dili ve edebiyatında bu oran 4.7 olarak belirlenmişti.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2018- YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. 121 bin 139 adayın sınavı geçersiz sayıldı.
Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.
TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.
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