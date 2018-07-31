HABER

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden YKS sonuçlarına dair istatistikleri değerlendirdi. Portakal, istatistikler sonucunda ortaya çıkan YKS Türkiye başarı durumunu sert bir şekilde eleştirdi.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden YKS sonuçlarına dair istatistikleri sert bir şekilde eleştirdi.

'EĞİTİM ZİNCİRİ SAĞLAM DEĞİL'

Ünlü sunucu, Twiiter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sorun nerede? Öğrenmek icin sıralara oturtulan öğrencilerde mi, yoksa görevi öğretmek olan öğretmenlerde mi? Zincirin son halkasi bu sonuçlar. Aslında tüm eğitim zinciri sağlam degil!' ifadelerini kullandı.

portakal

Öte yanda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarına dair istatistikleri de yayınladı. Buna göre öğrenciler, AYT'de 40 sorunun yöneltildiği matematikte 3.9 ortalama yaptı. 24 soru sorulan Türk dili ve edebiyatında bu oran 4.7 olarak belirlenmişti.

121 BİN 139 ADAYIN SINAVI İPTAL EDİLDİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018- YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. 121 bin 139 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.


PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
Bayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmediBayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi
Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
portakal yks fatih portakal Fox TV ana haber

En Çok Okunan Haberler

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
MANDALİNA SEN NASIL BİR CANLISIN. BİR KEREDE 9 KEZ SEÇİM KAY EDEN KILIÇDAROĞLUNU İSRAİL ABD FETOŞ PKK BUNLARI ELEŞTİR. MANDALİNA SENİN DEVLET VE KURUMLARI İLE SORUNUN NE
öğretmenleri köle durumuna düşürürsen eğitim bu hale gelir veliye öğrenciye ses çıkaran öğretmen kötü oluyor böyle giderse daha kötülerini görmek hayal değil
Diğer Haberler
Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.