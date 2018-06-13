FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de yayınlanan 'Liderler FOX'ta programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Gazeteciler Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk, Sedat Bozkurt ve Tülay Ünal Öçten sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek 24 Haziran seçimleri ile ilgili gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

"FETULLAH GÜLEN'DEN HDP'Yİ DESTEKLEME TALİMATI VERDİ"

4 farklı cezaevinden istihbarat aldığını ve teröristbaşı Gülen'in cezaevindeki FETÖ'cüler ile ailelerine kesin olarak 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleme talimatı verdiğini söyledi.

İYİ PARTİ DE DOLAYLI OLARAK FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

Doğu Perinçek konuşmasınınd devamında, "Bu çok önemli, Fetullah Gülen ve Selahattin Demirtaş'ın HDP işbirliği; Fetullah Gülen ve PKK işbirliği zaten vardı. Şimdi bu seçimde daha da açık bir şekilde var. Onların yanında başka partiler de var. CHP var çok açık bir şekilde. İYİ Parti dolaylı olarak var." ifadelerini kullandı.

"4 FARKLI CEZAEVİNDEN ÇIKAN İNSANLARDAN TEYİT ALDIM"

Perinçek, Tülay Ünal'ın "Adalet Bakanlığı'ndan teyit aldınız mı?" sorusu karşısında; "Siz gazetecisiniz size haber diyorum. Evet teyit aldım. 4 farkı cezaevinden çıkan insanların ailelerine söyledikleri şudur, Fetullah Gülen talimat yollamış, oylarınızı HDP'ye vereceksiniz diyor. Ama bu benim için sürpriz değil ki. Çok doğal bu." şeklinde karşılık verdi.

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİ KADER KURBANLARINI KURTARMAK İÇİN DEĞİL"

Doğan Şentürk MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisinini hatırlatarak "Sizin söylediklerini ile Bahçeli'nin söylediklerini nasıl değerlendirebiliriz? Bir ilişki var mı?" sorusuna Perinçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin o önerisi kader kurbanlarını kurtarmak için değil; geçmiş dönemde yapılan yolsuzlukları kurtarmak için bir girişim" dedi.



