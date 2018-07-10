FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden bir tatil paylaşımında bulundu. Kendi fotoğrafını paylaşan Portakal altına şu notu düşü;

Sadece bakmak. Kafa karışıklığı yaşamamak. Yetişme derdinde olmamak. Zamanı unutmak. Kendine etrafına istediğin vakti ayırmak. Hiçbir şeye dertlenmemek. Ülkede dünyada ne olmuş bitmiş bilmemek. Huzurla yaşamak...





