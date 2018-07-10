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FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

Tatiline devam eden FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden bir tatil paylaşımında bulundu. Kendi fotoğrafını paylaşan Portakal altına şu notu düşü;

Sadece bakmak. Kafa karışıklığı yaşamamak. Yetişme derdinde olmamak. Zamanı unutmak. Kendine etrafına istediğin vakti ayırmak. Hiçbir şeye dertlenmemek. Ülkede dünyada ne olmuş bitmiş bilmemek. Huzurla yaşamak...

fatih

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Fox TV fatih portakal Twitter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TAM BİR MANDALİN CE LAF.... YAZIK BUNUNDA BEYNİ KÜÇÜLMÜŞ DOKTOR KENDİ HALİNE BIRAKIN NE YERSE YESİN DEDİ BU ZAVALLIYA . HERKES GERÇEGİ GÖRDÜ BU C H P İNSANLARA NASIL KAFAYI YEDİRTTİRDİGİNİ.
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