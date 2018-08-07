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FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam' ifadelerini kullandı.

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'HER ŞEY OLABİLİR'

Portakal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

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İddianamede papaza terorist denilecek, sonra pazarlığımı yapılacak. Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam. Eğer böyle bir pazarlık südürülüyorsa TR de #Pensilvanya’daki #CIA ajanı teröristi istesin.

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