FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Portakal, Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” sözüne 'Ama nasıl?' diyerek tepki gösterdi.

'AMA NASIL?'

Portakalı'ın açıklaması şöyle;

Elbet geçecek, ama nasıl? Bir de ‘nasıl’’ın cevabını verebilse. Zannetmiyorum ki yanıt kendisinde de olsun.

Elbet geçecek, ama nasıl? Bir de ‘nasıl’’ın cevabını verebilse. Zannetmiyorum ki yanıt kendisinde de olsun. https://t.co/gqrrVymYh8 — fatih portakal (@fatihportakal) 9 Ağustos 2018

'HEPSİ GEÇECEK'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajını vermişti.

