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FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajı hakkında bir açıklamada bulunarak, Erdoğan'a tek cümlelik bir soru yöneltti.

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Portakal, Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” sözüne 'Ama nasıl?' diyerek tepki gösterdi.

'AMA NASIL?'

Portakalı'ın açıklaması şöyle;

Elbet geçecek, ama nasıl? Bir de ‘nasıl’’ın cevabını verebilse. Zannetmiyorum ki yanıt kendisinde de olsun.

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'HEPSİ GEÇECEK'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fox TV fatih portakal Twitter erdoğan

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
BENDE SANA TEK CÜMLELİK SORU SORUYUM ULAN UKALA SEN KİMSİNNNNNNN
ABD YANLIZCA BURNUMUZDAN TUTTU FELÇ ETTİ YA GIRTLAĞIMIZI SIKARSA NE OLUR?YAZIK ÇOK YAZIK MEMLEKETİMİN İNSANLARINA
Sana ne pislik abd uşağı
korkmayın geçecek mucuk diyor
evet hepsi geçecek; ama vatandaşa
dolar sabitlenince nasılsa bütün portakallar bozduracak, ozaman rahatlar piyasa portakal bey...
hayatın yalan recep ulke batti batiyor
geçeceği falan yok el birliği ile batırdıkları geminin batmasını izliyoruz.parmak tıkamayla kurtulmaz,su alıyoruz kaptaeennn...
avrupalidan faizli dolarları aldılar, bir kısmını yurt dışına kaçırdılar bir kısmınıda seçim yatırımı olarak han vurup harman savurdular, üretim yok ,gelir getiren yatırım yok, hep seçmenin gözünü boyamak için kullanıldı
EVET ERDOĞAN HAKLI, DAHA HEPSİ GEÇMEDİ, GEÇECEK DİŞİ SIKMAYA DEVAM
nasıl geçecek diye soran portakal a erdoğanın cevabı gecikmedi ; "fatihcim nasıl geçeceğini inan bende bilmiyorum. Ama içimden bi his geçecek diyor."
FAKİRİ DELİP GEÇER, ZENGİNİ İHYA EDER GEÇER. FAKİR DAHA FAKİR OLUR ZENGİN DAHA ZENGİN OLUR.
teğet geçer sanirim
cevabı ben biliyorum. fatih portakal gibi hangi amaca hizmet ettikleri bilinen müsvettelerin haddini bildirerek yapacak.
Reis “hepsi geçeceh
ŞİMDİKİ ZAMANDAN İLERDE DAHA KÖTÜ OLACAK AZCIK BEYNİ OLAN BİR İNSAN ANLAR.
Portakal mevsiminde düşecek.. iran amerikaya portakal satacağız.
Nasıl olacak bekliyoruz!!! Tl den 6 sıgır attıgında dolar 1.20 idi Şimdi geldiğimiz durum hiç iyi değil malesef
2002 den bu yana hep aynı şey; MASALLAR MASALLAR MASALLAR!!!!işin acı tarafı millet de bunu hep yiyor yemeye de devam edecek
akepeli ekonomistler basar birazdan burayi hakaretler ederek gecistirirler konuyu mevzuyu keske sormasaydin nasil diye :)
Valla nasıl olduğunu söyleyim Delipte geçecek.İz bırakacak hepimizde.
ne kadar basit bir adamsın sen sadece yaygara yapıyon icraat o
konuştukça yükseliyor ne mübarek insansın sen reis helal sana
Damat bu ülkeyi batırır ali Babacan yediler mehmet Şimşek yediler paranın başına hanedan aileden biri geçti adam yol yaptı köprü yaptı diyene diyecek bişeyim yok hayırlı olsun yeni turkiye
GEÇECEKTİR INSALLAH
Fatih portakalla birlikte biz meynet kullanıcıları da bekliyoruz.
kendide bilmiyor tabi. konuşuyor işte napsın..
hepsi geçecek doğru ama delipte gececek halkta zaten dolar yok devlet faizleri indirecek KDV oranlarını yarıya indirecek merkez bankası para basmaya devam edecek iç piyasa canlanacak o kadar portakal bey
Malesef bu sefer işler ciddi sıkıntıda.. 2000 li yıllardaki kriz bunun yanında hiçbir şey
battik gittik artik nolursa olsun umr diil zaten
hemen fatih portakalı kötüleyen tayfa gelir iyi bakın yorumlara çekemiyorlar reislerine laf atmalarını
Reis “hepsi geçeceh
yav yok ne geçmesi. hikaye. ama reis yine de doğru söylüyor ben inanmasam da.
Bu ülkeye yazık ettiniz!
3 senden 5 ondan 20 oradan gelecek düzelteceğiz..
ben yarın cuma namazından son 5.50 6 bandında bekliyorum
Sayın portakal Baskanliga adayliğını koy seni baskan yapalim :) adamsin
Agam bizimle eğleniyyy
fatih portokal hepsi bize GEÇECEK her zaman geçtiği gibi anladın sen ???
herşey geçer ama deler de geçer. TO BE OR NOT TO BE
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