FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Portakal, Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” sözüne 'Ama nasıl?' diyerek tepki gösterdi.
Portakalı'ın açıklaması şöyle;
Elbet geçecek, ama nasıl? Bir de ‘nasıl’’ın cevabını verebilse. Zannetmiyorum ki yanıt kendisinde de olsun.
Elbet geçecek, ama nasıl? Bir de ‘nasıl’’ın cevabını verebilse. Zannetmiyorum ki yanıt kendisinde de olsun. https://t.co/gqrrVymYh8— fatih portakal (@fatihportakal) 9 Ağustos 2018
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajını vermişti.
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
Şehit eşinin ismini oğluna verdi
Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Okuyucu Yorumları 43 yorum