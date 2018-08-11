FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Portakal ayrıca kendisi hakkında dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

'NE ÇEKTİN BE FATİH'

Portakal kendisi hakkında 'Ne çektin be Fatih' diyerek, 'Ne varsa aklına geleni yutmayıp söylediğin veya yazdığın için çekiyorsun. Sorgulamak özgürleştirir, kimilerini rahatsız etse de' ifadelerini kullandı.

Ne çektin be Fatih! Ne varsa aklına geleni yutmayıp söylediğin veya yazdığın için çekiyorsun. Sorgulamak özgürleştirir, kimilerini rahatsız etse de... — fatih portakal (@fatihportakal) 11 Ağustos 2018

'ACİZLİK'

Portakal şu mesajı da paylaştı;

Yandaş medya ekonomik saldırının tetikçiliğiyle suçluyor bu kez de. Egolu ABD yönetiminin, terörist iddiasıyla yargılanan Brunson için ekonomik şantajlar yaptığı aşikarken bazılarının bizi hedef gostermesi acizlik. Rahatsızlıkları bu nasıl atlatılacak sorusunu sorup, sorgulamam.

Yandaş medya ekonomik saldırının tetikçiliğiyle suçluyor bu kez de.Egolu #ABD yönetiminin,terörist iddiasıyla yargılanan #Brunson için ekonomik şantajlar yaptığı aşikarken bazılarının bizi hedef gostermesi acizlik. Rahatsızlıkları bu nasıl atlatılacak sorusunu sorup, sorgulamam. — fatih portakal (@fatihportakal) 11 Ağustos 2018



