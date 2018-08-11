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FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Portakal ayrıca kendisi hakkında dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

'NE ÇEKTİN BE FATİH'

Portakal kendisi hakkında 'Ne çektin be Fatih' diyerek, 'Ne varsa aklına geleni yutmayıp söylediğin veya yazdığın için çekiyorsun. Sorgulamak özgürleştirir, kimilerini rahatsız etse de' ifadelerini kullandı.

'ACİZLİK'

Portakal şu mesajı da paylaştı;

Yandaş medya ekonomik saldırının tetikçiliğiyle suçluyor bu kez de. Egolu ABD yönetiminin, terörist iddiasıyla yargılanan Brunson için ekonomik şantajlar yaptığı aşikarken bazılarının bizi hedef gostermesi acizlik. Rahatsızlıkları bu nasıl atlatılacak sorusunu sorup, sorgulamam.


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