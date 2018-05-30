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FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

FOX Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fetih Programı'nda muhalefeti Bizans'a benzetmesini sert sözlerle eleştiren Fatih Portakal, "Niçin yapıyorsun böyle? Zaten toplum çok gergin. Zaten kutuplaşmış durumdayız. İnsanları neden karşı karşıya getiriyorsunuz? Bu benzetmeleri niçin yapıyorsunuz? Yaptıkça hoşunuza mı gidiyor? Siz neden böyle konuşuyorsunuz? Konuşmaya hakkınız yok!" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal FOX Tv Ana Haber Bülteni'nde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Portakal Erdoğan'ın 'Fetih Programı'ndaki muhalefeti Bizans'a benzetmesi ve sonrasında gelen tepkilere değinerek çok sert konuştu.

İşte Fatih Portakal'ın o sözleri:

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN İKİ İSMİ DE TOPLUMU AYRIŞTIRIYOR"

"Cumhur İttifakı'nın iki ismi de toplumu ayrıştırıyorlar. Toplumu kutuplaştırıyorlar. Meral Akşener'in bir sözü vardı 'Sandığa gidiyoruz; seçim yapıyoruz sadece savaş yapmıyoruz' diye. Ve Cumhur İttifakı'nın iki ismi geçmişte kendilerini desteklemeyen bu isimleri FETÖ'cü ilan ettiler. Kendilerini desteklemeyenleri PKK'lı diye ifşa ettiler
ve o şekilde nitelendirdiler. Ardından vatan haini dediler, terörist dediler, her şeyi dediler. Ve şimdi de bizans benzetmesinde bulunuyorlar.

"YAPTIKÇA HOŞUNUZA MI GİDİYOR?"

Niçin yapıyorsun böyle? Zaten toplum çok gergin. Zaten kutuplaşmış durumdayız. Neden yapıyorsunuz böyle? İnsanları neden karşı karşıya getiriyorsunuz? Bu benzetmeleri niçin yapıyorsunuz? Yaptıkça hoşunuza mı gidiyor?

"İNSANLARI ÖFKELENDİRİYORSUNUZ"

Ve bunları yaptıkça insanları öfkelendiriyorsunuz, kızdırıyorsunuz. Bu insanlar da bu vatanın yurttaşı, bu topraklarda yaşıyorlar. Yani, herkez düzgün bir yurttaş. Vatandaşlık görevini en layığıyla yapıyor, kadını ve erkeğiyle.

"BÖYLE KONUŞMAYA HAKKINIZ YOK"

Siz neden böyle konuşuyorsunuz? Konuşmaya hakkınız yok! Bunu konuşurken de toplumu ne hale getirdiğinizi hiç düşünmüyorsunuz! Geriyorsunuz! Siz yukarda toplumu gerelim diye düşünüyorsunuz ama toplumun katmanları sizin gibi düşünmüyor malesef! Dikkat etmeleri gerekiyor liderlerin. Yani ikisinin de, diğerlerinin de."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
lan fatih sen varya sen hiç adam olmayacaksın
e oldu lan zorunamı gitti mandalin
Yerden Göğe kadar haklı yazıklar olsun bu AKP ye
Ne diyordu İnce "testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür!" bırakın küçültsünler kendilerini.
arap baharını ülkeme dış güçler değil,milleti kutuplaştırıp,birbirine düşman haline getiren,içimizdeki dışgüç piyonları harıl harıl çalışıyor,bir olalım,TAMAM mı
ya sen kim köpeksin de cumhurbaskanına konusmaya hakkın yok diyon seninde suyun ısınıyo merak etme amerikan köpeği..
Bizim hoşumuza gidiyor yani yüzde elli dördün senin neden zoruna gidiyor bizanslıların elmeğini yediğin içinmi yoksa portakal. soy adın gibi yuvarlaksın portakal biliyorumki arapanı verenler kesecekler arpanı ve sende kaçacaksın ülkemden. omugasız gazeteciler sizi. bizans tohumları sizi.
sen kim olıyorsun da sayın cumhurbaşkanımızı eleştirip ülkemizi itibarsızlaştırıyorsun?
şahsiyet meselesi. düzgün konuşmaya karakteri yetmiyor çünkü.
VALLA BİZANS BENCE TA KENDİSİ ÇÜNKÜ SANMIYORUM ONDAN BAŞKA ANADİLİ RUMCA OLAN RUMCAYI TERCÜMANSIZ KONUŞAN BİR SİYATSETÇİ DAHA OLSUN
55 yaşındayım 1980 yıllında dahi bu tayyip gibi bölen adam görmedim. çok tehlikeli inş. 24 haziranda t.c. huzur barışa kardeşliğe kavuşur tek adam yönetiminden kurtulur. yoksa felaket olur.
Sana ne oluyor..zurnanın son deliği?kisin?kimi temsil ediyorsun?bilelimki ona göre yorum yapalım..
Siyasiler nerede ve nasıl konuşacaklarını sana mı soracaklar, senden mi izin alacaklar Fatih Portakal.
portakal sonuna kadar haklı, hiç kimsenin toplumu kutuplaştırmaya, düşman göstermeye hakkı yok, her kes bu ülkenin evladı, savaşa değil seçime gidiyoruz,
senin gibi haber sitesine sokayim my net portakaldan baska bisey yok haber yapin haber yoksa baglanin portala millete haber diye onu yutturun bu ne lan her ikinci sayfa portakal da portakal da
25 haziran günüde böyle bir yerlerini yırtacanmı portakalmısın mandalinami ne haltsan. geberiyosun reisin kazanmasına
Ver Fitneyi Fatih, 24 Haziranda Eline Verecekler Zaten, Kutuplaştırmışmış, Lan Tilki pkklı Seloyla Haşır Neşirsin, Atatürkçüyüz Diyenler apocuyuz Diyenlerle İttifak Halinde, Kutuplaşmadan Kastın Ne? Muhafazakar Kesim Size Karşı Eskisi Kadar Baskı Altında Değil Bunumu Kastediyorsun, Tilki Tv nin Sunucusu!
Bence Fatih bey haklı kutuplaşma derken kendine öz eleştiri yapmış..İşine gelince Fetö ayağı ,işine gelince Vatan millet ayağı,İşine gelmezse Atatürk arkasına sığın bir iki ilke say hep klasik taktikleri.....
pisliğinizde ve kininizde boğulun.. bizans olmayanın niye zoruna gidiyor ki. üstelik düne kadar birbirlerine söven partiler ve gruplar bugün kol kola sarmaş dolaş.. hani ayrıştırıyordu :)
pkk hdp türkiyedeki hükümete kim karşıysa onlarla işbirliği yapan bir cehape! yanda.. pardon sözde tarafsız bir haber spikerinin bu benzetmeyi eleştirmesi, kutuplaşmadan bahsetmiş çok komiksin portkal
portakal efendi bu ülkeyi 16 yıldır siz kutuplaştırdınız sen tayyipcisin diye diye !
Kendisini Fatih sultan mehmet sanıyor ama katlettiği insanlar,karıştırdığı ülkeler müslüman...Yahu bu adam değil mi kadın da olsa çocuk da olsa vurun öldürün diyen !Yahu bu adamın gönderdiği askerler değil mi cizrede insanları yakarak işkence ederek öldüren.İnsanların evlerine girip yatak odalarına küfürler yazan fotoğraf albümlerine bile sapıklık yapanlar...Evet ya aradığımız Muhammedin askerleri mehmetçikler askerler polisler bunlar evet evet tayyip fatih, bu askerleri polisleri de bizanslı öldürüyor hıhı....Bi sefer de haçlılara yap reis mesela vatikana gidip el ayak öpme savaş:)
BENZETME DEĞİL! TESPİT
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