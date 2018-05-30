FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

Fatih Portakal FOX Tv Ana Haber Bülteni'nde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Portakal Erdoğan'ın 'Fetih Programı'ndaki muhalefeti Bizans'a benzetmesi ve sonrasında gelen tepkilere değinerek çok sert konuştu.
İşte Fatih Portakal'ın o sözleri:
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN İKİ İSMİ DE TOPLUMU AYRIŞTIRIYOR"
"Cumhur İttifakı'nın iki ismi de toplumu ayrıştırıyorlar. Toplumu kutuplaştırıyorlar. Meral Akşener'in bir sözü vardı 'Sandığa gidiyoruz; seçim yapıyoruz sadece savaş yapmıyoruz' diye. Ve Cumhur İttifakı'nın iki ismi geçmişte kendilerini desteklemeyen bu isimleri FETÖ'cü ilan ettiler. Kendilerini desteklemeyenleri PKK'lı diye ifşa ettiler
ve o şekilde nitelendirdiler. Ardından vatan haini dediler, terörist dediler, her şeyi dediler. Ve şimdi de bizans benzetmesinde bulunuyorlar.
"YAPTIKÇA HOŞUNUZA MI GİDİYOR?"
Niçin yapıyorsun böyle? Zaten toplum çok gergin. Zaten kutuplaşmış durumdayız. Neden yapıyorsunuz böyle? İnsanları neden karşı karşıya getiriyorsunuz? Bu benzetmeleri niçin yapıyorsunuz? Yaptıkça hoşunuza mı gidiyor?
"İNSANLARI ÖFKELENDİRİYORSUNUZ"
Ve bunları yaptıkça insanları öfkelendiriyorsunuz, kızdırıyorsunuz. Bu insanlar da bu vatanın yurttaşı, bu topraklarda yaşıyorlar. Yani, herkez düzgün bir yurttaş. Vatandaşlık görevini en layığıyla yapıyor, kadını ve erkeğiyle.
"BÖYLE KONUŞMAYA HAKKINIZ YOK"
Siz neden böyle konuşuyorsunuz? Konuşmaya hakkınız yok! Bunu konuşurken de toplumu ne hale getirdiğinizi hiç düşünmüyorsunuz! Geriyorsunuz! Siz yukarda toplumu gerelim diye düşünüyorsunuz ama toplumun katmanları sizin gibi düşünmüyor malesef! Dikkat etmeleri gerekiyor liderlerin. Yani ikisinin de, diğerlerinin de."
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