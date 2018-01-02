Fox TV yayın akışı 2 Ocak Salı: Kadın 11. yeni bölüm bu akşam var mı?

Kadın 11. bölümü bu akşam Fox TV yayın akışında yer alıyor mu? Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un oynadığı dram dizisi Kadın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümüne ait iki yeni fragman yayınlandı. Salı akşamları Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi merak ediliyor. Yılbaşı tatili ile birlikte birçok kanalda birçok dizi ertelendi. Bu yüzden Kadın dizisi hayranları da bu akşam yeni bölüm olacak mı araştırıyorlar.

KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

2 Ocak Salı günü Fox TV yayın akışına bakıldığı zaman Kadın 11. yeni bölüm gözükmüyor. Gündüz saatinde dizinin eski bölümü yer alıyor ama normal yayın saatinde TV'de ilk kez ekrana gelecek olan Kan Kardeşler adında yerli film yer alıyor. Kadın yeni bölümü fragmanda belirtildiği gibi 9 Ocak Salı günü yayınlanacak. İşte Fox TV yayın akışı...

2 OCAK SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Canlı

10.00 Kaybolan Çiçekler Canlı

13.30 Kadın

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı

20.00 Kan Kardeşler TV'de İlk

22.30 Milyonluk Resim Yeni Bölüm

23.30 Kan Kardeşler

01.45 İlk Buluşma

03.30 Kalbimdeki Deniz

05.30 Bizim Hikaye