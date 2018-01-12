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Frankfurt Heimtekstil Fuarı'nı yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Fuarda, 257’si Türkiye'den 2 bin 975 firma stant açtı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtekstil Fuarı'nı yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Fuarı düzenleyen Messe Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan Heimtekstil'de bu yıl da katılımcı sayısında artış gerçekleşti.

9 Ocak'ta açılan ve bugün sona eren fuarı, 135 ülkeden yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Almanya'da yılın ilk fuarı olan Heimtekstil Fuarı'nda bu yıl 64 ülkeden 2 bin 975 firma stant açtı.

Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan Heimtekstil Fuarı'na, Türkiye geçen yıl 244 firmayla katılmıştı. Bu yıl ise Türkiye fuarda 257 firmayla temsil edildi. Bir firmanın birden fazla stant açtığı da dikkate alındığında bu yıl bu rakam 261'e ulaştı.

Katılımcı sayısı bakımından fuarda, Çin, Hindistan ve Almanya'nın ardından dördüncü en büyük katılımcı olan Türkiye, hem kalite hem de tasarımlarıyla öne çıktı.

40 yıldan fazla geçmişe sahip Heimtekstil Fuarı'nda duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstili, yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, iplik, perde, ev tekstili ve ev aksesuarlarının yanı sıra yeni teknolojiye sahip dijital baskı makineleri de sektörün beğenisine sunuldu.

Mimarlık ve otel endüstrisi bağlamında kentsel tasarım, fuarın en önemli konusu oldu. Katılımcılar ayrıca fuarın trend ürünlerinin sergilendiği "Tema Parkı"nda sektörle ilgili geleceğe yönelik yeni kapsamlı projeleri görme fırsatı buldu.

Gelecek yıl fuar 8-11 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

(AA)

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