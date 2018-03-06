Fransa, Afrika ülkelerinin sanat eserlerini iade edecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki, sömürge döneminden kalma Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iadesi için çalışma yapmak üzere iki uzman görevlendirdiğini bildirdi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Afrikalılara ait eserlerin zarar görmemesi için sömürge döneminde Fransa'ya getirildiğini belirten Macron, bazı eserlerin iadesini, bazılarının da ödünç verilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesindeki, Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için çalışma yapmak üzere sanat tarihçisi Benedicte Savoy ve Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr'i görevlendirdiğini ifade eden Macron, bu iki uzmanın söz konusu eserlerin Afrikalı ülkelere hangi şartlarda iade edilebileceğini ve o ülkelerde nasıl korunabileceğini inceleyeceklerini anlattı.

Macron, bu eserlerin iadesi için bazı şartların oluşması gerektiğini de kaydetti.

Benin Cumhurbaşkanı Talon da Fransa'daki kendi ülkesine ait eserlerin iadesini istediğini, bu sayede kendilerine ait mirası, ülkesinde tanıtabileceklerini belirtti.