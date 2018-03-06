Fransa, Afrika ülkelerinin sanat eserlerini iade edecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki, sömürge döneminden kalma Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iadesi için çalışma yapmak üzere iki uzman görevlendirdiğini bildirdi.
Macron, Elysee Sarayı'nda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Afrikalılara ait eserlerin zarar görmemesi için sömürge döneminde Fransa'ya getirildiğini belirten Macron, bazı eserlerin iadesini, bazılarının da ödünç verilmesi gerektiğini söyledi.
Ülkesindeki, Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için çalışma yapmak üzere sanat tarihçisi Benedicte Savoy ve Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr'i görevlendirdiğini ifade eden Macron, bu iki uzmanın söz konusu eserlerin Afrikalı ülkelere hangi şartlarda iade edilebileceğini ve o ülkelerde nasıl korunabileceğini inceleyeceklerini anlattı.
Macron, bu eserlerin iadesi için bazı şartların oluşması gerektiğini de kaydetti.
Benin Cumhurbaşkanı Talon da Fransa'daki kendi ülkesine ait eserlerin iadesini istediğini, bu sayede kendilerine ait mirası, ülkesinde tanıtabileceklerini belirtti.
Macron, geçen yıl Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Afrikalı eserlerin Afrikalı ülkelerde de değer görülmesi gerektiğini ve beş yıl içinde bu eserlerin iade edilmesi için bu şartların oluşmasını istediğini söylemişti.
Talon, 2016 yılının temmuz ayında ülkesine ait eserlerin iadesi için Fransa'ya resmi talepte bulunmuştu.
Benin'in UNESCO Daimi Temsilci Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor.
Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurdu. Afrika'nın yüzde 35'i, 300 yıl boyunca Fransa'nın kontrolünde kaldı.
Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü. Fransa'nın dünya savaşlarında bağımsızlık vaadiyle kendi saflarında savaştırdığı ülkelerin başlattığı ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. Bölgede beş asır süren kolonyal dönemde ve bağımsızlık savaşlarında 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti.
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