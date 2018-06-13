Fransa Başbakanı, Fransa İslam Konseyi'nin iftarına katıldı

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) başkent Paris'te verdiği iftarda bir araya geldi.

CFCM Başkanı Ahmet Oğraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, birçok siyasetçi ve idari yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri ile Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini temsilciler ve basın mensupları yer aldı.

İftara katılan Başbakan Philippe, CFCM yönetim kurulu üyeleri ile görüştükten ve davetlilerle el sıkıştıktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

Philippe, bu iftar davetinden dolayı CFCM'e teşekkürlerini ileterek, bu programda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Beraber bu anı paylaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Philippe, "Burada olmak büyük bir onur çünkü sizinle bu iftarı paylaşıyorum ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde size güvendiğimi söylemek istiyorum." dedi.