Fransa çalışmayan mobil terör saldırısı uygulamasını sonlandırıyor

PARİS (AA) - Fransa'da terör saldırısı meydana gelmesi durumunda, halkı uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla 2016'da devreye sokulan mobil uygulamanın başarısız olduğu için sonlandırılacağı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, ülkede bir saldırı olması halinde kullanıcıların akıllı telefonlarına uyarı mesajı göndererek durumdan haberdar olmaları için geliştirilen, Halkı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi (SAIP) isimli mobil uygulamanın sonlandırılacağını duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü Frederic de Lanouvelle, uygulamanın 2015 Paris saldırıları sonrasında ve Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) öncesi devreye sokulduğunu hatırlatarak, başarı yakalanamadığı için hükümetin uygulamayı sonlandırma kararı aldığını açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü, uygulamanın kaldırılmasıyla yeniden eski sisteme dönüleceğini kaydederek, daha önce olduğu gibi güvenlik uyarılarının Facebook, Google veya Twitter üzerinden yapılacağını ve bu platformların uyarı sistemlerini izleyeceklerini söyledi.
Sözcü de Lanouvelle, bu amaçla İçişleri Bakanlığı olarak saldırı uyarıları yayınlayacak yeni bir Twitter hesabını devreye soktuklarını bildirdi.
- Yalnızca bir kez çalıştı
İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki dilde hizmet sunan uygulamayla, olası saldırılarda çevredeki insanların uyarılarak can kaybının minimuma indirilmesi hedefliyordu.
Bombalı veya silahlı saldırı durumunda kullanıcının saklanmak zorunda kalabileceğini de göz önünde bulunduran yetkililer, uygulamanın alarmını sesiz olarak geliştirmişti. Uygulama aynı nedenle kullanıcıya titreşim mesajı da göndermiyordu.
Çok sayıda terör saldırısında uyarı göndermeyen uygulama, sadece 2016'da düzenlenen ve 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Nice saldırısında çalışmış, fakat ilk uyarıyı saldırıdan bir saat sonra gönderebilmişti.
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