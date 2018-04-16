HABER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 01:44 | Son Güncelleme

"Birlik içinde olmak istiyorsak, din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Birlik içinde olmak istiyorsak, din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız." dedi.

Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı yayınlanan özel programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede Müslümanlar ve başörtüsü konulu bir soruya yanıt veren Macron, İslam dininin özellikle göçler ve nüfus hareketlilikleri sonrası Fransa'da yaygınlaştığını söyledi. Bugün 4,5 - 6 milyon Müslüman Fransız vatandaşının olduğunu dile getiren Macron, "Öncelikle bu din Fransa için yeni sayılır. Tarihte Fransa'nın Katolik, Protestan ve Yahudilik ile ilişkisi vardı. Çok sayıda yurttaşımız bu yeni olgudan korkuyor. Birlik içinde olmak istiyorsak, din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız." dedi.

Bu korkunun radikal akımlar nedeniyle beslendiğinin altını çizen Macron, bunun gerçek İslam olmadığını kaydetti.

"Başörtülü bir kadınla karşılaştığınız zaman ne hissediyorsunuz?" şeklindeki soruya Macron, "Saygı duyuyorum" cevabını verdi. Macron, Fransa'da buna saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'da başörtüsü yasağını getirecek bir yasal düzenleme taraftarı olmadığını kaydeden Macron, İslam dini ile geleneksel Fransız yaşam biçiminin farklılıklarına değindi.

Macron Fransa'da bir dönem tartışma konusu olan başörtülü annelerin çocuklarıyla okul gezilerine ve faaliyetlerine katılmalarına ilişkin, "Eğer vatandaşsalar, okulda görevli veya çalışan değilseler örtülerini takabilirler çünkü okul laiktir, toplum laik değildir." dedi.

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.