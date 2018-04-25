Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Kongresinde konuştu

WASHINGTON (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Kongre'sinde yaptığı konuşmada, Fransa'nın, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı devam ettireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gelen Macron, ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Macron konuşmasında, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan, Paris İklim Anlaşması'na kadar birçok konuya değindi.

Macron, ''İran ile yapılan nükleer anlaşmayı elimizde daha kalıcı bir alternatif olmadığı sürece destekliyorum. Benim pozisyonum budur.'' dedi.

Anlaşmadan çekilmeyeceklerini kaydeden Macron, ''ABD de Fransa da bu anlaşmaya imza attı. Bu sebepten dolayı anlaşmadan ayrılamayız.'' diye konuştu.

İran'ın nükleer silah yapmasına "asla" izin verilmeyeceğini kaydeden Macron, ''Bizim amacımız çok açık bir şekilde ortada. İran, asla nükleer silah geliştirmemelidir. Ne şimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla.'' ifadesini kullandı.

Washington'da Trump ile yapılan görüşmelerde, basına iki liderin sıcak ilişkileri yansırken, Macron, kongredeki konuşmasında Trump'ı eleştiren değerlendirmelerde bulundu.