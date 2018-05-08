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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor"


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