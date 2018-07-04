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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Nijerya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Nijerya'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijerya'daki resmi temasları kapsamında ülke müziğinin efsanevi isimlerinden Fela Anikulapo-Kuti'nin ticaret başkenti Lagos'ta kurduğu açık hava kültür merkezi "Afrika Shrine"yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Kültür Merkezi açılışına katılmak üzere bulunduğu Lagos'ta, ülkedeki müzik dünyasının önemli isimlerinden Fela Anikulapo-Kuti'nin öncülüğünde kurulan "Afrika Shrine"de incelemelerde bulundu.

Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Afrika ile ekonomik ve kültür ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade ederek, Paris'in, Afrika kültürünün Avrupa'da tanıtılması amacıyla 2020 yılında "Afrika Kültürel Oturumu"na ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Lagos'un sadece Nijerya'nın değil Afrika'nın yaşaması en zor şehirlerinden biri olduğunu belirten Macron, "Böyle bir kalabalık şehirde insanların bir arada barış içinde ve daha iyi bir yerde yaşamaları çok zor. Fransa'nın ve vatandaşlarımızın bu hikayenin ve deneyimin bir parçası olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, 2000'li yıllarda Afrika Shrine'yi birkaç kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Burası simgesel ve en iyi müziğin en iyi şekilde yapıldığı yer." dedi.

Afrika Shrine, 1977 yılında Nijerya müziğinin efsanevi isimlerinden Fela Anikulapo-Kuti tarafından ülkede açılan ilk açık hava kültür merkezi olma ünvanını taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Shrine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron nijerya

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