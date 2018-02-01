Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tunus'ta

Macron, Tunus Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Siz istikrar ve güvenliğiniz için bir varoluş savaşı veriyorsunuz. Terör sizi kalbinizde vurdu ve biz de Fransa'da benzeri bir zorlukla karşılaştık. Birçok evladımızın savaşa gittiğini ve değerlerimize karşı savaştığını gördük. Fransa, güvenlik işbirliğinde, istihbarat alışverişinde ve terörün finansmanına karşı mücadelede yanınızda olacak." dedi.

TUNUS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "güvenlik ve istikrarı için bir varoluş mücadelesi veren Tunus'a, ülkesinin desteğini" ifade etti.

- "Tunus'ta Arap Baharı defteri kapanmadı"

Birçoklarının imkansız görmesine rağmen Tunusluların "sivil bir devlet" kurmayı başardığını vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"Tunus, bu coğrafyada daha önce görülmemiş zor bir dönemin getirdiği zorlukların gölgesinde yeni bir demokrasinin ilk yıllarını yaşıyor. Tunus'ta Arap Baharı defteri kapanmadı. Arap Baharı defterinin kapandığını düşünenlerin aksine, sizler bugün Arap Baharı'nın devamını yaşıyor ve diğerlerine hayat veriyorsunuz."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron,bugün Tunus ziyaretini tamamlamasının ardından Afrika turu kapsamında Senegal'ın başkenti Dakar'a hareket edecek.

-Sömürgecilikten ekonomik ortaklığa Tunus-Fransa ilişkileri

Fransa, 1956'ya kadar sömürgeci olarak bulunduğu Tunus'ta 2017 yılında da en büyük ekonomik ortak olarak öne çıktı. Fransa, yaklaşık 730 bin Tunusluya ev sahipliği yapıyor ve Tunus'ta 30 bin Fransız vatandaşı ikamet ediyor

Fransa'nın geçen yıl Tunus'a yaptığı yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımın Tunus'taki toplam yabancı yatırımlarının yüzde 30'una tekabül ettiği belirtiliyor. Tunus, Arap Baharı ile birlikte birçok kazanım elde etmeyi başarsa da geride kalan yedi yılda, işsizlik, artan dış borç ve hayat pahalılığı gibi sorunlara çözüm getiremedi.

(AA)