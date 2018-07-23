Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Tunus'ta

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Kartaca Sarayı'nda Libya konusunu görüştüğü bildirildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sibsi, Le Drian'ı Kartaca Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak iş birliği, Libya'daki gelişmeler ile siyasi çözüm için harcanan çabalar ele alındı.
Sibsi görüşmede, Tunus ile Fransa arasındaki dostane ilişkilerin stratejik ortaklığı destekleyen bir unsur olduğunu ve ülkesinin son yıllarda gerçekleştirilen siyasi reformları desteklemeyi ve ekonomik güçlüklerin üstesinden gelmeyi istediğini söyledi.
Le Drian ise Fransa'nın, Tunus tecrübesinin tüm bölgesel ve uluslararası platformlarda başarılı olması için gereken desteğin sağlanması ve ortak iş birliği kanalıyla Tunus'un yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.
Dün Tunus'e gelen Le Drian'ın bugün Libya'ya geçmesi bekleniyor. Libya'da barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuştu. Bunların sonuncusu geçen mayıs ayı sonunda Fransa’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris zirvesiydi. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.
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