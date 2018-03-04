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Fransa Dışişleri Bakanından "İran" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: -"İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program BMGK'nin 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür"

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın balistik füze programının Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Le Drian, yarın İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yazılı açıklama yaptı.

Fransa'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam edeceğini aktaran Le Drian, İran'ın, anlaşma ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Le Drian, "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program BMGK'nin 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür." ifadelerini kullandı.

Le Drian açıklamasında, İran'ın, devletlerin egemenliğe saygı duyarak Ortadoğu'da yaşanan krizlere çözüm bulma konusunda olumlu katkılarda bulunmasını istediklerini kaydetti.

Le Drian'ın ziyaretinde, Suriye'deki insani durum, Yemen, Lübnan ve Irak gibi İran'ın dahil olduğu bölgesel konuların da ele alınacağı, Fransız Dışişleri Bakanının, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşeceği belirtildi.

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Fransa Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian füze balistik programı İRAN

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