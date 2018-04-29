Fransa Dışişleri Bakanının Mısır temasları

Le Drian, Mısır'daki insan hakları durumuna ilişkin bir soru üzerine, insan hakları ve temel özgürlüklerin Sisi ile görüşmelerinin her zaman konusu olduğunu belirterek, "(Mısır ile) İnsan hakları konusunu güven ve açıklıkla konuşuyoruz. Uzun bir konuşmaydı. Söylememiz gerekenleri söylüyoruz. Bu alanda verimli bir konuşmaydı." ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan Le Drian, Kahire ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

Görüşmede bu defa insan hakları meselesini Sisi'nin açtığını aktaran Le Drian, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'yi hedef almasına ilişkin yöneltilen soruya ise ülkesinin bölgedeki herhangi bir kimyasal silah kullanımını zayıflatmak için buna katıldığını belirtti.

Şukri ise Mısır anayasasının insan haklarını desteklediğini aktardı.

- "Libya'da seçimler bu sene yapılmalı"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ortak öneme sahip bölgesel konuları görüşen ikili, ayrıca Libya'da göreceli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Libya'daki durum göz önüne alındığında seçimlerin bu yıl bitmeden yapılması gerektiği kaydedilirken, Libya'daki durumun tüm Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarını etkilediğine vurgu yapıldı.

Görüşmede Suriye krizine değinen Sisi, ülkesinin sabit tutumuna işaret ederek, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü güvence altına alacak ve insani krizi sonlandıracak siyasi bir çözüme ulaşılmasını istediklerini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise ülkesinin bölgedeki krizler konusunda Mısır ile sürekli istişare ve koordine içinde olmayı istediğini kaydetti.

