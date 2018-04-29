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Fransa Dışişleri Bakanının Mısır temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Le Drian'ı kabul etti

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı başkent Kahire'de kabul etti.

Fransız Bakan Le Drian, Kahire ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Le Drian, Fransa'nın Mısır'dan Suriye'ye asker göndermesi talebine ilişkin soruyu Mısırlı mevkidaşının cevaplamasını istedi.

Şukri, "Fransa, Mısır'dan Suriye'ye asker göndermesini istemedi." dedi.

- Mısır'daki insan hakları meselesi

Le Drian, Mısır'daki insan hakları durumuna ilişkin bir soru üzerine, insan hakları ve temel özgürlüklerin Sisi ile görüşmelerinin her zaman konusu olduğunu belirterek, "(Mısır ile) İnsan hakları konusunu güven ve açıklıkla konuşuyoruz. Uzun bir konuşmaydı. Söylememiz gerekenleri söylüyoruz. Bu alanda verimli bir konuşmaydı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede bu defa insan hakları meselesini Sisi'nin açtığını aktaran Le Drian, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'yi hedef almasına ilişkin yöneltilen soruya ise ülkesinin bölgedeki herhangi bir kimyasal silah kullanımını zayıflatmak için buna katıldığını belirtti.

Şukri ise Mısır anayasasının insan haklarını desteklediğini aktardı.

- "Libya'da seçimler bu sene yapılmalı"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ortak öneme sahip bölgesel konuları görüşen ikili, ayrıca Libya'da göreceli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Libya'daki durum göz önüne alındığında seçimlerin bu yıl bitmeden yapılması gerektiği kaydedilirken, Libya'daki durumun tüm Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarını etkilediğine vurgu yapıldı.

Görüşmede Suriye krizine değinen Sisi, ülkesinin sabit tutumuna işaret ederek, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü güvence altına alacak ve insani krizi sonlandıracak siyasi bir çözüme ulaşılmasını istediklerini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise ülkesinin bölgedeki krizler konusunda Mısır ile sürekli istişare ve koordine içinde olmayı istediğini kaydetti.

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