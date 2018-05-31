Fransa DİTİB'den İslam toplumu temsilcilerine iftar

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından İslam toplumu temsilcileri için iftar programı düzenlendi.
DİTİB Paris Şubesindeki iftara Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Konsolos Fatma Sağlıcak, Paris Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech, Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmet Bakçan, çok sayıda Türk ve yabancı diplomatik temsilci, DİTİB yönetim kurulu üyeleri, diğer dini kuruluşların yetkilileri ve Fransa'daki Müslüman derneklerin temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Musa, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının insanların bir araya gelmesi için bir fırsat olduğunu hatırlatarak, Fransa'da yaşayan Müslümanların ve özellikle CFCM'in ülkede yanlış İslam algısına karşı sorumlulukları olduğunu vurguladı. Musa, Fransız topluma İslam'ın barış dini olduğunu aşılayarak Müslümanların yaşadığı sorunların çözümüne katkıda bulunabileceğini ifade etti.
İslam dinini teröristlerin temsil edemeyeceğini vurgulayan Musa, Müslümanların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
Musa, Fransa'daki Müslümanların içerisindeki çeşitli zenginlikleri Fransız toplumun hizmetine sunulmasının önemli olduğunu söyledi.
CFCM Başkanı Oğraş ise konuşmasına ramazan ayının önemine dair bilgiler paylaşarak başladı.
Fransa'daki Müslümanların yaşadığı sorunlara değinen Oğraş, Fransız devletinin bu konuda sorumluluğu olduğunu dile getirdi.
Oğraş, bu ramazan ayında özellikle Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için dua edilmesini istedi.
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum