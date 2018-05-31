Fransa DİTİB'den İslam toplumu temsilcilerine iftar

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından İslam toplumu temsilcileri için iftar programı düzenlendi.

DİTİB Paris Şubesindeki iftara Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Konsolos Fatma Sağlıcak, Paris Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech, Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmet Bakçan, çok sayıda Türk ve yabancı diplomatik temsilci, DİTİB yönetim kurulu üyeleri, diğer dini kuruluşların yetkilileri ve Fransa'daki Müslüman derneklerin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Musa, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının insanların bir araya gelmesi için bir fırsat olduğunu hatırlatarak, Fransa'da yaşayan Müslümanların ve özellikle CFCM'in ülkede yanlış İslam algısına karşı sorumlulukları olduğunu vurguladı. Musa, Fransız topluma İslam'ın barış dini olduğunu aşılayarak Müslümanların yaşadığı sorunların çözümüne katkıda bulunabileceğini ifade etti.