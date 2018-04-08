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Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

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