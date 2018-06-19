Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire'den ABD'ye tepki

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD yönetimine tepki göstererek, "ABD, gezegende ekonomiyi tamamen kontrol altına tutmak zorunda değil ancak görüldüğü gibi ABD Başkanı bunu yapmaya karar verdi. Biz de bu seçimin kurbanı olmamak için tüm imkanlara sahip olmalıyız." dedi.

Le Maire, RMC radyo programında yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden hayata geçirmesinin Fransız şirketlere yönelik etkisini değerlendirdi.

Fransız şirketlerinin çoğunun, İran'da ürettikleri ürünlerin karşılığında ödeme alamayacakları, egemen ve bağımsız bir Avrupa finans kurumu olmadığı için bu ülkedeki faaliyetlerini sürdüremeyeceğini belirten Le Maire, önceliklerinin Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol ve diğer şirketlerinin ticaret yapabilmesi için egemen ve bağımsız Avrupa finans kurumlarını kurmak olduğunu ifade etti.

Le Maire, "Avrupalılar olarak özgür ve egemen bir şekilde kiminle ticaret yapmak istediğimize bizim karar vermemiz gerekiyor. ABD, gezegende ekonomiyi tamamen kontrol altına tutmak zorunda değil ancak görüldüğü gibi ABD Başkanı bunu yapmaya karar verdi. Biz de bu seçimin kurbanı olmamak için tüm imkanlara sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.