Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire'den ABD'ye tepki

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD yönetimine tepki göstererek, "ABD, gezegende ekonomiyi tamamen kontrol altına tutmak zorunda değil ancak görüldüğü gibi ABD Başkanı bunu yapmaya karar verdi. Biz de bu seçimin kurbanı olmamak için tüm imkanlara sahip olmalıyız." dedi.
Le Maire, RMC radyo programında yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden hayata geçirmesinin Fransız şirketlere yönelik etkisini değerlendirdi.
Fransız şirketlerinin çoğunun, İran'da ürettikleri ürünlerin karşılığında ödeme alamayacakları, egemen ve bağımsız bir Avrupa finans kurumu olmadığı için bu ülkedeki faaliyetlerini sürdüremeyeceğini belirten Le Maire, önceliklerinin Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol ve diğer şirketlerinin ticaret yapabilmesi için egemen ve bağımsız Avrupa finans kurumlarını kurmak olduğunu ifade etti.
Le Maire, "Avrupalılar olarak özgür ve egemen bir şekilde kiminle ticaret yapmak istediğimize bizim karar vermemiz gerekiyor. ABD, gezegende ekonomiyi tamamen kontrol altına tutmak zorunda değil ancak görüldüğü gibi ABD Başkanı bunu yapmaya karar verdi. Biz de bu seçimin kurbanı olmamak için tüm imkanlara sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Peugeot ve Citroen gibi otomobil markalarını bünyesinde barındıran Fransız otomobil üreticisi PSA, İran'daki faaliyetlerinin 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını açıklamıştı. PSA, geçen yıl İran'da 444 binden fazla araç satmış, 2030'a kadar bu rakamları üç katına çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.
Total şirketi de Temmuz 2017'de İran'da başlattığı büyük bir doğalgaz projesini tamamlamayacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.
Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.
Fransa yönetimi, ABD'nin çekilmesiyle İran ile varılan anlaşmanın sonlandırılmadığını açıklamış ve anlaşma şartlarının devam ettiği yönünde görüş bildirmişti.
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