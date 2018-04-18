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Fransa Esed'e verdiği "Onur nişanını" geri alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Fransa, 2001'de dönemin Cumhurbaşkanı Chirac tarafından Beşşar Esed'e verilen ülkenin en yüksek dereceli nişanı "Legion d'honneur"ü geri alacak

PARİS (AA) - Fransa'nın, 2001'de dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Beşşar Esed'e verilen ülkenin en yüksek dereceli nişanı "Legion d'honneur"ü geri alacağı açıklandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin nişanı geri almak için girişim başlattığı belirtildi.

Esed'in, Suriye'de babası Hafız Esed'in ardından 2000 yılında göreve başladığı belirtilen haberlerde, 2001'de Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirdiği ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın elinden, ülkenin en yüksek dereceli nişana "Legion d'honneur" layık görüldüğü kaydedildi.

Esed'in 5 dereceden oluşan nişanın en yüksek derecesi olan "Büyük Haç" ile taltif edildiği belirtildi. Kamu yayıncısı France Info, Elysee Sarayı'nın, nişanın geri alınması için gerekli prosedürü başlattığını yazdı.

Daha önce Mussolini, Çavuşesku ve Kaddafi gibi isimlere de verilen nişanı, Napolyon Bonapart'ın 1802'de kurdurduğu asker ve sivillerin yer aldığı bir kurum veriyor. Büyük Üstad ve Büyük Şansölye tarafından idare edilen kurumun, 400'e yakın çalışanı bulunuyor.

Şövalye, Subay, Kumandan, Büyük Subay ve Büyük Haç olmak üzere 5 ayrı derecesi bulunan nişanın 2010'a kadar geri alınması mümkün değildi. Bu tarihte yapılan değişiklikle cumhurbaşkanına, verilen nişanları geri alabilme yetkisi verilmişti.

Değişiklikten sonra, doping yaptığı ortaya çıkan ABD'li bisiklet şampiyonu Lance Armstrong, ırkçı söylemlerde bulunan İngiliz modacı John Galliano ve cinsel taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in nişanı geri alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed Fransa Legion d'Honneur

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