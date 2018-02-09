"Fransa, Filistin devletini tanıyacak"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, Fransa'nın Filistin devletini yakında tanıyacağını teyit ettiğini söyledi.
Filistin Devlet Televizyonuna konuşan Şaas, birkaç gün önce kendisini telefonla arayan Sibsi'nin, Fransa'nın kararını değiştirmediğini ve yakında Filistin devletini tanıyacağını, bunun sadece zaman meselesi olduğunu teyit ettiğini aktardı.
Sibsi'nin, Filistin'in talebi üzerine Paris yönetimini ikna etmek için Fransa'ya gittiğini belirten Şaas, tanımanın birkaç hafta ya da ay içinde gerçekleşeceğini kaydetti.
Ayrıca Nebil Şaas, Lüksemburg'daki yetkililerin de Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkelerin tanımasından sonra Filistin'i ilk tanıyacak ülkenin kendileri olacağı yönünde beyanda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Başkent Paris'in kuzeyinde bulunan Gennevilliers'in Belediye Başkanı Patrice Leclerc, 19 Ocak'ta yazılı bir açıklama yaparak Filistin devletini tanıdıklarını duyurmuştu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 135 ülke Filistin'i devlet olarak resmen tanıyor.
Rusya'dan çarpıcı iddia: 120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum