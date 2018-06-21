Fransa ile AB Komisyonu arasında tarım bütçesi krizi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İngiltere'nin AB'den ayrılmasından (Brexit) sonra tarım yardımlarının yüzde 5 kısılması teklifinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin kuzeybatısında bulunan Quimper şehrinde konuştu.
Komisyonun 2021-2027 yılları arasında üye ülkelere tarım desteği bütçesinde yüzde 5 kesintiye gidilmesi teklifini hatırlatan Macron, "Komisyonun bugünkü teklifi kabul edilemez ve kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu bir şekilde tüm Avrupalı çiftçilere, 'Brexit'in faturasını sadece siz ödeyeceksiniz' demek olur." şeklinde konuştu.
Avrupa Komisyonundan, mayıs ayı başında yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılması ile Ortak Tarım Politikası (PAC) bütçesinde yüzde 5 kesintiye gidileceği bildirilmişti. Brexit süreci ve bunun AB'ye dolaylı yansımasının bir sonucu olduğu belirtilen kesintinin enflasyon ve diğer sektörel gelişmelerle Avrupalı çiftçiye yüzde 15 yansıyacağı iddia edilmişti.
Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, daha önce yaptığı açıklamada, kesintinin bütçenin 408 milyar avrodan 364 milyar avroya düşmesi anlamına geldiğini ve Fransız çiftçiye ödenen yıllık yaklaşık 9 milyar avro desteğin iptaline karşı direneceklerini söylemişti.
Bu arada Macron'un konuşma yaptığı Quimper şehrinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. France 3 Bretagne kanalı, şehrin giriş ve çıkışlarının kapatıldığını, sokakların boşaldığını kaydetti. Macron'un gelişini protesto eden demir yolu ve arıcılık sektörü çalışanları başta çok sayıda göstericiye polis müdahalede bulundu.
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