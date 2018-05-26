PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı 60'tan fazla sendika ve parti tarafından 80 kentte "insan seli" adı verilen gösteri ve yürüyüşler düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, başta başkent Paris olmak üzere 80 kentte siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve çeşitli kuruluşlar gösteri ve yürüyüş düzenleyecek.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve Solidaires gibi kuruluşların çağrısıyla gün boyunca düzenlenecek yürüyüş ve gösteriler, Cumhurbaşkanı Macron ve hükümet politikalarını hedef alıyor.

İlki bugün düzenlenecek gösteri ve eylemlere geniş katılım olması bekleniyor.

Ülkede yaklaşık 3 aydır süren grev ve gösterilerle ilgili dün bir açıklama yapan Macron, "Ülkeyi işleyemez hale getirmek isteyenler başarılı olamayacak, hiçbir şey beni durduramayacak ve sükunet tesis edilecek." ifadelerini kullanarak hükümetin proje ve reformlarının olduğu gibi yürürlüğe konulacağını söylemişti.