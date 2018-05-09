"Fransa İran'daki çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacak"

PARİS (AA) - Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.

Kamu yayıncısı France Info'da yer alan haberde, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee kaynaklarına dayandırılan bilgiye yer verildi.

Haberde, İran'da yatırımı olan veya ticaret yapan Fransız ve Avrupalı şirketlerle bir araya gelinerek durum değerlendirmesi yapılacağı ve söz birliği içerisinde ABD tarafına mesaj verileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, "Fransa Cumhurbaşkanlığı, İran'daki Fransız ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarını korumak amacıyla elinden gelen her şeyi yapacak." ifadelerine yer verildi.

Avrupalı şirketlerin İran ile ticari ilişkilerinde dolar yerine avroya geçişlerinin gündemde olduğu belirtiliyor. Fransa yönetiminin, bu konuyu değerlendirdiği ve gelecek günlerde buna dair görüşmelerin gündeme geleceği öğrenildi.

- "ABD kendini gezegenin ekonomi jandarması olarak görmesin"

Öte yandan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de France Culture radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2015'ten sonra İran ile ticaret hacmini üçe katladığını aktararak, "ABD'nin kendini gezegenin ekonomi jandarması olarak görmesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.